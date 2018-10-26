ناتالي بورتمان تظهر بلقطات جديدة من فيلمها "Vox Lux"
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:13 مأحمد جمال أحمد
اشعلت النجمة ناتالي بورتمان حماس عشاقها بنشرها للقطات جديدة تظهر للمرة الأولى من فيلمها الجديد Vox Lux.
وكان الفيلم من ضمن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو فيلم سيناريو وإخراج باردي كوربيت، وإنتاج كريستين فاتشون.
ويشارك ناتالي في بطولة الفيلم النجم الإنجليزي الكبير جود لو والنجمة الشابة ستيسي مارتن وجينفر إيلي.
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