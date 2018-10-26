بينتيز: قريبون من تحقيق الانتصار الأول في الدوري هذا الموسم





أكد رفائيل ‏بينتيز المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إنه يعلم أن مركز الفريق في الدوري سيء، وان علبهم التحسن وتجاوز المشاكل للحصول على نقاط وتحسين مركز الفريق في الجدول.





وقال بينتيز في تصريحات صحفية : "‏الآن علينا التركيز على مواجهة ساوثهامبتون للفوز، ونحن نمتلك جمهور رائع انا اعلم انهم سيدعمون الفريق دائما".





وتابع : "‏أود أن أرى الفريق يلعب على المستوى الذي لعبنا به ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، والفرص التي كانت لدينا والإيمان والتصميم".





وواصل : "‏نحن قريبون جدا من الفوز في المباراة الأولى في الدوري، وعلينا أن نعتقد أننا قادرون على القيام بذلك".



