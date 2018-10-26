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"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:12 م
اتعلموا الإشارة ينظم حفلا تحت شعار كلنا بنشبه لبعض (صور)
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زينب عطا تصوير عبير أحمد
 
نظم فريق "اتعلموا الإشارة"، حفلا بقاعة الهلال الأحمر بمدينة نصر، تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض"، وحضر المناسبة عدد من الشباب والفتيات الصم من محافظات مختلفة، كما ضمت عدد من مدربي لغة الإشارة من بينهم إسراء هلال مدربة الإشارة ومعلمة لكورسات تصميم الملابس للصم.

وخلال الحفل عرض بعض من الشباب مواهبهم كعزف الفلوت والبيت بوكس وغيرها من المواهب الفنية المتميزة، من جانبه قال محمود سمير صاحب الفكرة: "النهارده افتتحنا كوكبنا الخاص بينا، كوكب اتعلموا الإشارة ولذلك قررنا إننا نساعد أي أصم في مصر كلها".

ويذكر أن فريق "اتعلموا الإشارة" تأسس في ٢٠١٧، حيث قرر مجموعة من الشباب والفتيات أن يكونوا ذات نفع للمجتمع من حولهم وكان هدفهم نشر لغة الإشارة للجميع بحيث يكون قادرا على التعامل مع الأصم كشخص طبيعي له حقوق التعامل كأي شخص في المجتمع .


"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
"اتعلموا الإشارة" ينظم حفلا تحت شعار "كلنا بنشبه لبعض" (صور)
المزيد عن: مصر كلنا بنشبه لبعض الهلال الأحمر الشباب والفتيات الصم اتعلموا الإشارة
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