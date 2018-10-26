ريال مدريد يتسلح بهدافيه على الكامب نو في الكلاسيكو القادم





يلعب فريق ريال مدريد الإسباني الكلاسيكو القادم أمام برشلونة، على ملعب كامب نو، ولديه 6 لاعبين في الفريق الحالي سبق وأن سجلوا في ملعب الغريم التقليدي "الكامب نو".





وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الملكي، فقد سجل كريم بنزيما، وجاريث بيل، وماركو أسينسيو، وسيرجيو راموس، ورافائيل فاران ومارسيلو، تلك الأهداف ضد برشلونة في الكامب نو.





يحتضن ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل أول مباراة كلاسيكو في الموسم، يزور ريال مدريد منافسه برشلونة عازماً على مواصلة سلسلة من أربع مباريات دون هزيمة خارج قواعده.





ولتحقيق ذلك، لديه ستة لاعبين تذوقوا للتو نكهة الأهداف في ملعب البلوجرانا: بنزيما، بيل، أسينسيو، راموس، فاران ومارسيلو.





ويعتلي الفرنسي بنزيما صدارة هذه القائمة، وقد سجل في ثلاث مسابقات في كامب نو، حيثافتتح الفرنسي سجله التهديفي في كأس السوبر الإسباني 2011-12، ثم سجل في كأس الملك في الموسم نفسه، كما سجل في الليجا بالموسم 2015-16. أما راموس فقد سجل هدفين في ملعب البلوغرانا، كلاهما في الليجا.





وسجل مارسيلو هدفاً على أرض برشلونة في دوري ابطال أوروبا 2010-11 فيما سجل فاران في الكأس بالموسم 2012-13، كان أسينسيو وبيل آخر المنضمين للقائمة، سجل ابن مايوركا هدفاً رائعاً في كأس السوبر الإسباني 2017.





بينما سجل الويلزي هدفاً مذهلاً في كلاسيكو الليغا بالموسم الماضي في برشلونة.



