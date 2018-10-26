جوارديولا يؤكد على صعوبة مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن ليس لديه شك في قوة المنافسة علي البريميرليج، وان الفارق نقطتين بين خمسة أو ستة فرق، هذا يعني أنهم أيضاً أقوياء.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏يمكنك مشاهدة تشكيلة توتنهام منذ خمسة أو ستة سنوات فهم دائماً متواجدون بالمنافسة، وبالطبع لا يمكنهم إجراء التعاقدات بسبب قيامهم ببناء ملعب رائع، والناس يقولون أن المبلغ كان عالياً وأن توتنهام لا يمكنهم صرف المزيد من الأموال ولكنهم فريق مميز”.





وأضاف : “خسارتي الأولى هنا كانت منهم، وأدركت لحظتها بحجم قوتهم، والموسم الماضي قمنا بعمل رائع في المواجهتين ولكن توتنهام تحت قيادة مدرب رائع ولاعبين رائعين".





وواصل : "‏حينما شاهدنا لقاء الانتر في دوري الابطال وايندهوفن، فإن توتنهام لم يكونوا الطرف الأسوء وربما سأقول بأنهم كانوا الأفضل في المواجهتين، ولكن دوري الأبطال بطولة خاصة لكن في البريميرليغ الأرقام هي الأرقام ويلعبون بطريقتهم وأحد الفرق التي أحب مشاهدتهم وأتعلم حينما اشاهدهم”.





وتابع : "‏توتنهام يملكون العديد من اللاعبين الدوليين والذين يعتبرون محوريين بمنتخباتهم الوطنية، وتوتنهام فريق شاب ويملكون حارس جيد ومهاجم جيد، هم يملكون كل شيئ للتواجد في القمة”.



