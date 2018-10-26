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لافروف يبحث مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة الوضع السوري

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:07 م
لافروف يبحث مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة الوضع السوري
سيرجي لافروف
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وكالات
 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري، الوضع في سوريا مع التركيز على التسوية السياسية للأزمة.


وقالت في بيان: "استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري. وكان هناك تبادل صريح للآراء حول الوضع الحالي في سوريا وحولها ، مع التأكيد على الحاجة إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية".  

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