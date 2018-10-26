ماورڤيرك يواصل انتصاراته من أجل الصعود للدوري النمساوي

نجح فريق ماورڤيرك النمساوي المملوك لرجل الأعمال المصري مصطفى النمر، في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد فوزه على تيم وينر لينين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الثانية النمساوي المجموعة الأولى والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة.





ورفع الفوز رصيد ماورڤيرك، إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر أبريشدورف، بينما تجمد رصيد وينر لينين عند النقطة 15 في المركز الـ12.





يشار إلى أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تسلم مهام عمله مستشارا فنيا لماورڤيرك مطلع الشهر الجاري في إطار سعي إدارة الفريق لجلب عناصر فنية كبيرة سواء على مستوى التدريب أو اللاعبين من مصر لصعود الفريق لدوري الدرجة الأولى النمساوي، ورغبة رئيس النادي في لعبه في المسابقات الأوروبية على المدى القريب.





الجدير بالذكر أن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق يصل إلي فيينا في نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل لانهاء مفاوضاته للإنضمام إلي ماورڤيرك والعودة من الإعتزال.



