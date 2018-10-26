محامي طليقة إبراهيم سعيد: "عمل عيد ميلاد بـ30 ألف ومصرفش على ابنه جنيه"

قال هيثم حمد الله، محامي طليقة كابتن إبراهيمم سعيد، إن طليقه إبراهيم سعيد رفعت دعوى لمقاضاته لعدم دفعه نفقة نجله.



وأضاف "حمد الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن تكلفة عيد ميلاد إبراهيم سعيد بلغت 30 ألف جنيه، في حين أنه لا ينفق جنيه واحد على نجله.



ولفت إلى أنهم حصلوا على حكم بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، بالإضافة إلى متجمد نفقة يصل إلى 15 ألف جنيه.

