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أحد أبطال فريق "السماء الصافية": هدفنا رفع علم مصر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:08 م
أحد أبطال فريق السماء الصافية: هدفنا رفع علم مصر
النقيب محمد سعد لطفي
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داليا الحسين
 
أعرب النقيب محمد سعد لطفي، أحد أبطال فريق "السماء الصافية قوات الدفاع الجوي المصرية، عن سعادته بفوز قوات الدفاع الجوي بالمركز الثاني في مسابقة المباريات الحربية في الصين وروسيا.

وقال "لطفي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة إنه فخور برفع العلم المصري في المشهد الختامي في المسابقة، مضيفًا: "الحمدلله قدرنا نشرف مصر وده كان هدفنا رفع علم بلادنا".

وأشار إلى أن التدريب الجيد وروح الفريق المصري استطاعوا تحقيق هذا الإنجاز، متابعًا: "كلنا 18 أخ.. وناس كتير خارج الفريق تعبوا عشان يوصلونا".
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