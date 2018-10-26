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دبلوماسي سابق: زيارة السيسي إلى السودان محطة هامة في تاريخ العلاقات بين البلدين

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:04 م
دبلوماسي سابق: زيارة السيسي إلى السودان محطة هامة في تاريخ العلاقات بين البلدين
السيسي والبشير
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هدى عبدالرازق
 

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، إن الإعلام المصري والسوداني تناولوا زيارة الرئيس السيسي إلى السودان بشكل جيد.

وأشار "الحفني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الجمعة، إلى أن هذه الزيارة تعد محطة هامة في تاريخ العلاقات المصرية السودانية، بالإضافة إلى أنها رسالة أمل بمستقبل مختلف للعلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن هناك آفاق واعدة للتعاون بين مصر والسودان في شتى المجالات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك إهتمام بالعلاقات السودانية خلال الفترة القادمة، حيث هناك مشروعات هامة تربط البلدين كالربط الكهربائي.

وأضاف أن هناك رغبة من الرئيسين السيسي والبشير في إحداث نهضة في العلاقات بين البلدين، معقبا: "الخلافات القديمة بين البلدين في طريقها للزوال".
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