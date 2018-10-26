700 مليون جنيه إيرادات المجلس الأعلى للإعلام سنويًا من المواقع والقنوات الفضائية

فاجأ المجلس الأعلى للإعلام، ملاك المواقع والقنوات الفضائية، بعدد من الضوابط لتقنين أوضاع وتراخيص المواقع الإلكترونية، بعد خطته للقنوات الفضائية، وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن الشروط الواجبة للحصول على تراخيص.





وأعطى الأعلى للإعلام مهلة 6 أشهر لتوفق المواقع الإلكترونية أوضاعها، ولابد أن يتم استيفاء الأوراق الخاصة بالتراخيص وفقاً للشروط الآتية، وهى تحديد اسم الموقع الإلكترونى، واسم المالك ولقبه وجنسيته، اللغة التـى تنشر بها، الفئة المستهدفة أو الجمهور، ونوع النشاط، السياسة التحريرية، ومصادر الـتمويل، والهيكل التحريرى الإدارى، مقر الموقع وعنوان المراسلات، وتحديد رئيس الـتحرير، ورئيس مجلس الإدارة، ومكان بـث الموقع الإلكترونى. كما تم تحديد الرسوم المقررة للحصول على تراخيص الموقع الإلكترونى طبقاً للقانون» «50 ألف جنيه» لمدة خمس سنوات، وبالإضافة للمواقع الإلكترونية كان المجلس حدد مبالغ الرسوم المقررة للتراخيص الخاصة بالقنوات الفضائية، وهى ٣٠ مليون جنيه للقناة الإخبارية، و١٥ مليون جنيه، للقنوات المتخصصة، و10 ملايين جنيه للإذاعة، وبذلك تقترب الإيرادات السنوية للمجلس الأعلى للإعلام ما يقرب من 700 مليون جنيه.



