بث حي HD .. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يلا شوت لايف

link kora star - مشاهدة مباراة النصر والفيحاء السعودي (دوري جميل) بث مباشر| اهم مباريات اليوم السعوديه مباشر| دوري بلس

سيكون النصر مطالبا بتحقيق الفوز خارج قواعده أمام الفيحاء، إذا ما أراد المحافظة على صدارة بطولة الدوري السعودي المحترفين (بطولة دوري كأس ولي العهد السعودي محمد بن سليمان)، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، معقل الفيحاء، في ختام منافسات اليوم الثاني من الأسبوع السابع من بطولة الدوري، بث مباشر شاهد الان التعاون ضد الشباب.

link kora star - مشاهدة مباراة النصر والفيحاء السعودي (دوري جميل) بث مباشر| اهم مباريات اليوم السعوديه مباشر| دوري بلس

النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بنفس رصيد الهلال السعودي، فالأخير قاد مباراة الجولة الحالية والتي شهدت قمة كبيرة بين الهلال والاتحاد وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهدف مقابل هدف.

الفيحاء Vs النصر. البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 7). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 . الملعب : ملعب مدينة المجمعة الرياضية . المعلقين : بلال علام (السعودية الرياضية) + حماد العنزي (دوري بلس) .

موعد المباراة : 7:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:45 مساءاً بتوقيت مصر . 7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:45 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:45 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:45 مساءاً بتوقيت العراق . 6:45 مساءاً بتوقيت السودان . 7:45 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:45 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:45 مساءاً بتوقيت تونس . 5:45 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:45 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:45 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:45 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:45 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:45 مساءاً بتوقيت قطر. 4:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ولم يخسر النصر أي مباراة حتى الان، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى الهلال، حيث أن الأخير له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، وفي الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعها من فوز وحيد.





تقام مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة KSA Sports HD، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس، وتعليق كل من حماد العنزي وبلال علام.