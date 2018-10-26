شاهد الآن"العالمي ELNASSR" بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء السعودي اليوم الجمعة 26-10-2018 في بطولة دوري المحترفين
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:43 م
سيكون أمام النصر فرصة جيدة للقفز إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ومغادرة مركزه الخامس الحالي، عندما يستضيف اليوم فريق الفيحاء باستاد الملك فهد الدولي ضمن مواجهات الأسبوع الرابع.
ويملك العالمي 5 نقاط، ويدخل اليوم بهدف الفوز وملاحقة المتصدرين واغتنام فرصة استضافته للصاعد حديثا حتى لا يضطر إلى الندم لاحقا.
في المقابل، سيكون من حق ضيف النصر والدوري بصفة عامة، أن يبحث عن الفوز، وهو ما يخطط له الفريق لزيادة النقطة الوحيدة التي حصل عليها حتى الآن من أصل 9 نقاط طرحت أمامه في الجولات الثلاث الماضية، كما أن مركزه المتأخر (الـ13 قبل الأخير)، يجعله أمام ضرورة تقوية موقفه بنتيجة محفزة أقلها التعادل.
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