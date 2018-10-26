البرازيل تستدعي نجم نابولي لمواجهتي أوروجواي والكاميرون

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأنه تم استدعاء آلان نجم وسط نابولي لمنتخب البرازيل في مباراته المقبلة ضد أوروجواي والكاميرون.





وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن آلان مرتبطًا باللعب لمنتخب إيطاليا، حيث أنه كان يلعب في الدوري الإيطالي خلال السنوات الست الماضية وبحسب ما ورد كان له قريب إيطالي من بعيد. ومع ذلك، تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل قبل أن تعاود الإصابة جورجينيو مجدداً.





وأشار الموقع الإيطالي بأن آلان يمكن أن يبقى خياراً بالنسبة لإيطاليا لأن المباراتين المقبلتين ليستا مبارتين رسميتين. ويواجه السيلساو منتخب أوروجواي في 16 نوفمبر قبل أن يسافر إلى مدينة ميلتون كينز الإنجليزية لخوض مباراة ودية مع الكاميرون بعد أربعة أيام.





ونشر فوتبول إيطاليا تشكيل المنتخب البرازيلي والذي جاء كالتالي: أليسون (ليفربول) وايدرسون (مانشستر سيتي) وجابرييل برازاو (كروزيرو) ودانيلو (مانشستر سيتي) وفابينيو (مانشستر سيتي) وفيليبي لويس (أتلتيكو مدريد) ومارسيلو (ريال مدريد) وميراندا (إنتر ميلان) زماركيينوس (باريس سان جيرمان) وبابلو (بوردو) وديدي (كروزيرو) وآلان (نابولي) وآرثر (برشلونة) وكاسيميرو (ريال مدريد) وباولينيو (جوانجزهو إيفرجراندي) وفيليب كوتينهو (برشلونة) ووالاس (هانوفر) ودوجلاس كوستا (يوفنتوس) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) ونيمار (برشلونة) وريشارليسون (إيفرتون) وويليان (تشيلسي).







