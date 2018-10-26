جلسة خاصة بين فييرا وعبد الرحمن مجدي على هامش مران الإسماعيلي

خصص البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة مع لاعبه الصاعد عبد الرحمن مجدى على هامش مران الفريق الذى أقيم عصر الجمعه ضمن إستعداداته للرجاء المغربى.





جاء ذلك من أجل توجيه بعض التعليمات الخاصة للاعب من أجل تطبيقها فى المباريات القادمة خاصة وأن الجلسة استمرت أكثر من 10 دقائق.





ويستعد الدراويش فى الوقت الحالى لملاقاة النادى المغربى مساء الإثنين المقبل فى إطار ذهاب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.





ويذكر أن صانع ألعاب الدراويش الصاعد، أصبح لاعبًا أساسيًا فى تشكيلة الفريق منذ تولى ” فييرا ” القيادة الفنية للإسماعيلى.



