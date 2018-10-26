الأردن يوضح حقيقة إغلاق معبر الكرامة الحدودي مع العراق‎

أوضحت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، حقيقة إغلاق معبر الكرامة الحدودي مع العراق بسبب الظروف الجوية، مؤكدة أنه "تم بشكل جزئي مساء الخميس".

جاء ذلك وفق تصريحات الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي للأناضول.

وقال السرطاوي: "تم إغلاق المعبر مساء أمس لمدة ساعتين فقط، وعاد المعبر لطبيعة الدوام كالمعتاد دون أي انقطاع".

وتناقلت وسائل إعلام مختلفة اليوم نبأ إغلاق المعبر الحدودي.

ومعبر الكرامة هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق، ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار.

والخميس، شهد الأردن حالة من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى هطل أمطار بشكل غزيز في مختلف مناطق المملكة، ما أدى إلى حدوث سيول في منطقة البحر الميت نجم عنها مصرع 21 قتيلا وإصابة 35 آخرين، بخلاف المفقودين.



