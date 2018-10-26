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عاجل انطلاق مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:37 م
عاجل انطلاق مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي
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عاجل انطلاق مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وتقام المباراة الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة.


ولم يخسر النصر أي مباراة حتى الان، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى الهلال، حيث أن الأخير له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، وفي الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعها من فوز وحيد.

عاجل انطلاق مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي





 

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