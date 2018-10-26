الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي

واصل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريباته اليومية فى إطار إستعداداته لمواجهة الرجاء المغربى مساء الإثنين الماضى على ملعبه بالإسماعيلية ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.





حيث خاض مرانه الجماعى عصر الجمعه على الملعب الفرعى لإستاد الإسماعيلية، ركز من خلالها البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل أن يختتم المران بتدريبهم على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.





وشهد المران عودة المدافع الغانى ريتشارد بافور بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تألق العديد من اللاعبين الذين يسعون للتواجد فى قائمة الدراويش القادمة.





ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه المباراة تسهل مهمته قبل لقاء الإياب بعد 45 يومًا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



