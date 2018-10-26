ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:38 م
الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي
طباعة
الفجر الرياضي
 
واصل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريباته اليومية فى إطار إستعداداته لمواجهة الرجاء المغربى مساء الإثنين الماضى على ملعبه بالإسماعيلية ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

حيث خاض مرانه الجماعى عصر الجمعه على الملعب الفرعى لإستاد الإسماعيلية، ركز من خلالها البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل أن يختتم المران بتدريبهم على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وشهد المران عودة المدافع الغانى ريتشارد بافور بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تألق العديد من اللاعبين الذين يسعون للتواجد فى قائمة الدراويش القادمة.

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه المباراة تسهل مهمته قبل لقاء الإياب بعد 45 يومًا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

المزيد عن: الرجاء البطولة العربية الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
0
x
17:05
0
القادسية
الباطن
0
x
17:10
1
التعاون
أحد
0
x
17:25
0
الوحدة
الفيحاء
0
x
18:45
0
النصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 6:50:01 PM