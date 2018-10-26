عاجل HD | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الجمعة 26-10-2018 رابط لايف ماتش النصر والفيحاء اونلاين
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:30 م
يلاقي نادي النصر منافسه الفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
عاجل HD | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الجمعة 26-10-2018 رابط لايف ماتش النصر والفيحاء اونلاين
وتقام المباراة الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة.
وتبث المباراة على قناة KSA Sports HD1، وDawri Plus 1 HD، ويتولى حماد العنزي وبلال علام مهمة التعليق على المباراة.
وسبق أن لعب النصر أمام الفيحاء 4 مباريات، انتهت مباراتان بفوز النصر، في حين فاز الفيحاء في مباراة، وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل.
ويسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته، والانفراد بالصدارة، التي يشاركه فيها الهلال، بعدما تغلب 3/1 على الاتحاد أمس الخميس.
عاجل HD | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الجمعة 26-10-2018 رابط لايف ماتش النصر والفيحاء اونلاين
وحقق النصر 6 انتصارات في الدوري السعودي، مسجلًا 15 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.
بينما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر، وفي رصيده 3 نقاط.
عاجل HD | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الجمعة 26-10-2018 رابط لايف ماتش النصر والفيحاء اونلاين
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