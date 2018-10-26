6 مباريات من العيار الثقيل في القسم الثالث









تقام في الثالثة من عصر السبت، ستة مباريات الأسبوع قبل الأخير، للدور الاول، من منافسات المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث، عقب تأجيل لقاء سبورتنج كاسل مع مالية كفر الزيات ليوم الأحد.





ومن المقرر أن يلتقي مركز شباب زفتى صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، مع فريق نجوم السادات متزيل الترتيب برصيد 4 نقاط، ويراقب اللقاء علي قنديل.





ويستضيف فريق ميت خاقان بقيادة عبد الحميد ندا، التاسع برصيد 12 نقطة، نظيرة فريق سمنود السادس بقيادة عبد الله الصاوي برصيد 17 نقطة، ويراقب اللقاء على الشرقاوي.





وعلى ملعب شباب طوخ، يحل فريق سرس الليان ضيفاً ثقيلاً على فريق طوخ قليوبية، ويراقب اللقاء طارق السياجي، كما يواجه صيد المحلة الثالث برصيد 19 نقطة فريق مركز شباب بطا الذي يتواجد بالمركز الحادي عشر وفي رصيده 11 نقطة، ويراقب اللقاء عاطف فرغل.





وفي مباراة مرتبقة، يلتقي فريق بنها بقيادة باسم عبد الستار مع فريق عرب الرمل بقيادة محمد الجمال، ويحتل بنها المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما عرب الرمل بالمركز السابع برصيد 16 نقطة، ويراقب اللقاء محمد بطه.





وعلى ستاد طنطا، يخوض فريق عثماسون الثامن برصيد 15 نقطة، لقاء لا يقبل القسمة على إثنين، أمام فريق غزل شبين صاحب المركز الثاني عشر يرصيد 11 نقطة، ويراقب اللقاء سعيد العجواني.





ترتيب المجموعة الثامنة :





1- مالية كفر الزيات .. 24 نقطة

2- سرس الليان .. 19 نقطة

3- الصيد .. 19 نقطة

4- طوخ .. 18 نقطة

5- بنها .. 17 نقطة

6- سمنود .. 17 نقطة

7- عرب الرمل .. 16 نقطة

8- عثماسون .. 15 نقطة

9- ميت خاقان .. 12 نقطة

10- شباب زفتي .. 11 نقطة

11- بطا .. 11 نقطة

12- غزل شبين .. 11 نقطة

13- سبورتنج كاسل .. 9 نقاط

14- النجوم بالسادات .. 4 نقاط



