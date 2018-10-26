عاجل الان مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر| مشاهدة مباريات الدوري السعودي النصر والفيحاء
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:33 م
عاجل الان مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر| مشاهدة مباريات الدوري السعودي النصر والفيحاء
يلاقي نادي النصر منافسه الفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وسبق أن لعب النصر أمام الفيحاء 4 مباريات، انتهت مباراتان بفوز النصر، في حين فاز الفيحاء في مباراة، وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل.
النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بنفس رصيد الهلال السعودي، فالأخير قاد مباراة الجولة الحالية والتي شهدت قمة كبيرة بين الهلال والاتحاد وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهدف مقابل هدف.
ولم يخسر النصر أي مباراة حتى الان، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى الهلال، حيث أن الأخير له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، وفي الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعها من فوز وحيد.
عاجل الان مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر| مشاهدة مباريات الدوري السعودي النصر والفيحاء
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