جوليا روبيرتس تزين غلاف "Entertainment Weekly" في عددها الجديد

زينت النجمة الكبيرة جوليا روبيرتس غلاف مجلة Entertainment Weekly في عددها الجديد المقرر صدوره في شهر سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت النجمة الكبيرة جوليا روبيرتس أنها قررت عدم الظهور في افلام في اطار رومانسي او عاطفي احتراما منها للمرحلة السنية التي صبحت بها حاليا بعد تخطيها الخمسين.

وخلال لقاء صحفي لها نقلته المجلة، قالت جوليا أنها لن تقدم اي شخصية رومانسية في هذا العمر بعد الآن وانها ستتطلع لاختيار أدوار مثل الأم والجدة.