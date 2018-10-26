عاجل.. السكة الحديد تعلن تفاصيل تشغيل قطارات "اعرف بلدك" للشباب





أعلن المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء اليوم الجمعة، ضمن برنامج اعرف بلدك لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان، وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة للعمل على تنشيط السياحة الداخلية.





وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تعاقدت مع وزارة الشباب والرياضة على تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 26/10/2018 حتى 11/4/2018 بمعدل قطاران أسبوعيا فى الاتجاهين قطار فى رحله الذهاب وقطار فى رحله العودة.





وأوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكب لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات 24 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 24768 راكب ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 21.50 والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 18.30 أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).



