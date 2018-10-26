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ترامب يتهم تويتر بحذف متابعين من حسابه

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:30 م
ترامب يتهم تويتر بحذف متابعين من حسابه
دونالد ترامب
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وكالات
 

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اتهامات لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن حذف بعض المتابعين الخاصين به.


وقال الرئيس الأمريكي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عن موقع تويتر، "تويتر حذف العديد من الناس من حسابي، والأهم من ذلك، إنها قد فعلت شيئا علي ما يبدو يجعل الالتحاق صعبا، لقد خنقوا نموا الحساب عند نقطة معينة".


وتساءل الرئيس عما إذا كان ذلك يعني "انحيازا كاملا" من "تويتر" ضده.

وكان ترامب اتهم في أغسطس كبرى شركات التكنولوجيا ومنصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر" و"فيسبوك" وشركة "ألفابت" مالكة "جوجل"، بمحاولة "إسكات الناس" وأضاف أن هذا السلوك قد يكون مخالفا للقانون، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وأوضح ترامب حينها: "أعتقد أن جوجل وفيسبوك وتويتر.. تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة غير عادلة".
وفي 5 سبتمبر الماضي، هدد موقع "تويتر"، بحظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 قالت شركة "تويتر"، وقتها، إنه من الممكن حظر حساب ترامب، إذا أظهر سلوكا مسيئا ينتهك القواعد على منصتها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".


وتعرض الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، لانتقادات بسبب السماح لشخصيات مثل ترامب بالبقاء على المنصة.

يذكر أن ترامب يتابعه نحو 55.3 مليون شخص على "تويتر"، ويستخدم ترامب حسابه لمهاجمة كل من يعاديه أو يعارضه.

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