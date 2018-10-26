ترامب يتهم تويتر بحذف متابعين من حسابه

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اتهامات لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن حذف بعض المتابعين الخاصين به.

وقال الرئيس الأمريكي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عن موقع تويتر، "تويتر حذف العديد من الناس من حسابي، والأهم من ذلك، إنها قد فعلت شيئا علي ما يبدو يجعل الالتحاق صعبا، لقد خنقوا نموا الحساب عند نقطة معينة".





وتساءل الرئيس عما إذا كان ذلك يعني "انحيازا كاملا" من "تويتر" ضده.



