onlinدوري بلس مباشر|مشاهدة مباراة النصر والفيحاءYoutubeبث مباشر| مشاهدة أقوى مباريات اليوم الدوري السعودي النصر والفيحاء

انطلقت الآن مباراة النصر السعودي أمام فريق الفيحاء ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم دوري الأمير محمد بن سلمان.

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يسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته، والانفراد بالصدارة، التي يشاركه فيها الهلال، بعدما تغلب 3/1 على الاتحاد أمس الخميس.

يلاقي نادي النصر منافسه الفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



