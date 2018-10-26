onlinدوري بلس مباشر|مشاهدة مباراة النصر والفيحاءYoutubeبث مباشر| مشاهدة أقوى مباريات اليوم الدوري السعودي النصر والفيحاء
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:29 م
انطلقت الآن مباراة النصر السعودي أمام فريق الفيحاء ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم دوري الأمير محمد بن سلمان.
دوري بلس مباشر| مشاهدة مباراة النصر والفيحاء Youtube بث مباشر| مشاهدة أقوى مباريات اليوم الدوري السعودي النصر والفيحاء
يسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته، والانفراد بالصدارة، التي يشاركه فيها الهلال، بعدما تغلب 3/1 على الاتحاد أمس الخميس.
يلاقي نادي النصر منافسه الفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الاتحاد والأهلي على الفتح (صورة)
وتقام المباراة الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة.
موعد المباراة بتوقيت مختلف الدول العربية
موعد المباراة :
7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:45 مساءاً بتوقيت العراق .
6:45 مساءاً بتوقيت السودان .
7:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:45 مساءاً بتوقيت تونس .
5:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:45 مساءاً بتوقيت قطر.
4:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
وتبث المباراة على قناة KSA Sports HD1، وDawri Plus 1 HD، ويتولى حماد العنزي وبلال علام مهمة التعليق على المباراة.
وسبق أن لعب النصر أمام الفيحاء 4 مباريات، انتهت مباراتان بفوز النصر، في حين فاز الفيحاء في مباراة، وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل.
النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بنفس رصيد الهلال السعودي، فالأخير قاد مباراة الجولة الحالية والتي شهدت قمة كبيرة بين الهلال والاتحاد وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهدف مقابل هدف.
ولم يخسر النصر أي مباراة حتى الان، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى الهلال، حيث أن الأخير له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، وفي الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعها من فوز وحيد.
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