تابع olline - مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم | بث مباشر النصر والفيحاء لايف .. يلا شوت مباراة دوري عبداللطيف جميل

يلاقي نادي النصر منافسه الفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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وتقام المباراة الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة.





وتبث المباراة على قناة KSA Sports HD1، وDawri Plus 1 HD، ويتولى حماد العنزي وبلال علام مهمة التعليق على المباراة.





وسبق أن لعب النصر أمام الفيحاء 4 مباريات، انتهت مباراتان بفوز النصر، في حين فاز الفيحاء في مباراة، وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل.





ويسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته، والانفراد بالصدارة، التي يشاركه فيها الهلال، بعدما تغلب 3/1 على الاتحاد أمس الخميس.

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وحقق النصر 6 انتصارات في الدوري السعودي، مسجلًا 15 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

بينما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر، وفي رصيده 3 نقاط.