kora star -يلا شوت |بث حي|مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم 26-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر

توقيت متابعة اليوم الجمعة

تبدأ والتي تجمع الفريقان على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعين عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

يلا شوت | بث حي | بث مباشر اليوم 26-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفحياء على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة النصر والفحياء والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عبر السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية السعودية حيث ستكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر KSA SPORT HD 1 بالإضافة إلى تطبيق DAwri PLUS