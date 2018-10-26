kora star -يلا شوت |بث حي|مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم 26-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:27 م
توقيت متابعة مباراة النصر والفيحاء اليوم الجمعة
تبدأ مباراة النصر والفيحاء والتي تجمع الفريقان على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعين عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT
يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم 26-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر
القنوات الناقلة لمباراة النصر والفحياء على الهواء مباشرةً
تنقل مباراة النصر والفحياء والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عبر قناة السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية السعودية حيث ستكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة KSA SPORT HD 1 بالإضافة إلى تطبيق DAwri PLUS
يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم 26-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر
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