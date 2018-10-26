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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:22 م
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد
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أحمد الهواري
 
عقد الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك المقرر لها مساء غدا السبت على ملعب برج العرب في ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية، وتقرر ارتداء فريق الزمالك لزيه التقليدي " القميص الأبيض والشورت الأبيض" ويرتدي الحارس زيه باللون الأسود في حين سيرتدي الاتحاد السكندري زيه التقليدي باللون الأخضر ويرتدي حارس المرمى طاقم باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني طاقم التحكيم والمراقب بالإضافة إلى أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض، بالإضافة إلى أحد أفراد الجهاز الإداري للاتحاد.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الغد حيث سيخوض مرانه الأخير على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

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