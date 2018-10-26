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العراق يتحرك لاستعادة آثاره النفيسة المعروضة للبيع في أمريكا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:21 م
العراق يتحرك لاستعادة آثاره النفيسة المعروضة للبيع في أمريكا
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وكالات
 

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، تحركها لاستعادة قطعة أثرية تعود إلى الحاكم الآشوري أشور ناصربال الثاني الذي بدأ حكمه في سنة 883 قبل الميلاد.


وصرح الناطق بإسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان له، قائلا: "تتابع سفارة جمهورية العراق في واشنطن وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث قضية بيع القطعة الأثرية العراقية الآشورية المعروضة في مزاد "كرستي" والتابعة للقصر الشمالي الغربي للحاكم الآشوري أشور ناصربال الثاني".


وأوضح محجوب، أن القطعة كانت معروضة في كلية اللاهوت — في ولاية فرجينيا، وقد تم إعداد التقارير والصور الخاصة بها وكل ما يمكن إثبات عائديتها للعراق.


وأعلن محجوب، مسارعة السفارة إلى التواصل مع الأطراف ذات العلاقة وتم إبلاغها، أن هذه القطعة تحت حماية قانون الآثار العراقي.


وأختتم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، مؤكدا بهذا الصدد فإن الخارجية تواصل متابعتها الحثيثة مع مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، ومكتب وكيل وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الثقافة والتربية وتتواصل بشكل مستمر من أجل إيقاف بيع هذا الموروث الحضاري العراقي المهم.

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