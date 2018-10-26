"بكري" عن رئيس حي غرب بالإسكندرية: "الرقابة الإدارية تعمل في صمت"

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على إلقاء الأجهزة الرقابية القبض على رئيس حى غرب بالإسكندرية لتلقيه رشوة مالية من أحد الأشخاص داخل مقر الحى قائلًا: "الرقابة الإدارية تعمل في صمت وتواجه بكل قوة وحسم"، متسائلًا: "ما هذا الفساد الذى تفشى في المحليات بهذه القوة!".



وشدد "بكري"، خلال تقديمه، برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن، وفقًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المحليات يمكن أن تكون أداة الرقابة في مواجهة الفساد.

