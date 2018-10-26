ضبط 2000 طن أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي بثلاجة بقليوب

تمكنت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط ثلاجة بناحية قرية سنديون بمدينة قليوب، بداخلها 2000 طن أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، يفيد بقيام مباحث التموين بحملة مكبرة استهدفت ثلاجة لحفظ الأسماك والمجمدات بناحية قرية سنديون دائرة المركز وبمداهمة الثلاجة ضبط بداخلها 2000 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي داخلها.



وأفاد التقرير الفني البيطري بأن جميع أنواع الأسماك المضبوطة غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وبمواجهة مالك الثلاجة ويدعى "س. م. ع" قرر أنه يقوم بتخزين المواد الغذائية لحساب الغير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة فتولت التحقيق.

