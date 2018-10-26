"بكري" يكشف أهم نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى السودان

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان قائلًا: "الزيارة حققت نتائج مهمة، ودبلوماسية الرئيس وقدرته على التواصل نجحت بالفعل في إزالة العقبات بين البلدين، والدليل توقيع عدد من الاتفاقيات".



وأكد "بكري"، خلال تقديمه، برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن الرئيس السيسي أزال حاجز مصطنعا بين السودان ومصر، والذي تربطنا بهم أواصل الأخوة ونهر النيل.



وأشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، ألغى الحظر الذي كان مفروضًا على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية بعد 17 شهًرا من وقف استيرادها، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب زيارة الرئيس السيسي للخرطوم.



ونوه عضو مجلس النواب إلى أن الواردات الزراعية والحيوانية من مصر إلى السودان قبل الحظر تبلغ 300 مليون دولار سنويًا.

