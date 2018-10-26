لافروف وبومبيو يبحثان التحضير للقاء الرئيسين الروسي والأمريكي

أعلنت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي بحث مع نظيره الأمريكي هاتفيا التحضير للقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقالت في بيان: "يوم 26 أكتوبر بمبادرة من الجانب الأمريكي جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو. وتم بحث القضايا الحيوية للأجندة الدولية والعلاقات الثنائية والتحضير للقاء الرئيسين الروسي والأمريكي".