إطلالة جديدة تضع أمل العوضي محل انتقاد جمهورها (صور)

تعرضت الممثلة الكويتية، لهجوم جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها التي ظهرت بهام أخرًا وهو فستان أبيض قصير.

وظهرت العوضي في المقطع، وهي تستعرض إطلالتها. ولفتت الأنظار بتصميم فستانها الذي بدا وكأنه غير مبطن.

يُذكر أن العوضي تشارك في مسلسل "هم نوايا"، من بطولة سعاد العبد الله، حسين المهدي، فاطمة الصفي، من تأليف نوف المضف، وإخراج عيسى ذياب.