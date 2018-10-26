ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إطلالة جديدة تضع أمل العوضي محل انتقاد جمهورها (صور)

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:05 م
إطلالة جديدة تضع أمل العوضي محل انتقاد جمهورها (صور)
أمل العوضي
طباعة
الفجر الفني
 

تعرضت الممثلة الكويتية، لهجوم جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها التي ظهرت بهام أخرًا وهو فستان أبيض قصير.

 

وظهرت العوضي في المقطع، وهي تستعرض إطلالتها. ولفتت الأنظار بتصميم فستانها الذي بدا وكأنه غير مبطن.

 

يُذكر أن العوضي تشارك في مسلسل "هم نوايا"، من بطولة سعاد العبد الله، حسين المهدي، فاطمة الصفي، من تأليف نوف المضف، وإخراج عيسى ذياب.


إطلالة جديدة تضع أمل العوضي محل انتقاد جمهورها (صور)
إطلالة جديدة تضع أمل العوضي محل انتقاد جمهورها (صور)
إطلالة جديدة تضع أمل العوضي محل انتقاد جمهورها (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 5:30:00 PM