يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الاسطورة لايف HD النصر ضد الفيحاء | مجاناً عبر KSA Sport 1 HD
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:47 م
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الاسطورة لايف HD النصر ضد الفيحاء | مجاناً عبر KSA Sport 1 HDيلاقي اليوم، النصر السعودي، منافسه الفيحاء، بالجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
موعد مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم :-
تنطلق مباراة النصر، ضد الفيحاء، اليوم، في الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء :-
تُذاع المباراة اليوم، على قناة ksa sports – Dawri plus 1 .
ترتيب النصر والفيحاء بجدول الدوري :-
يقع النصر السعودي، بالمركز الأول بجدول الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، في الوقت الذي يحتل الفيحاء، المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الاسطورة لايف HD النصر ضد الفيحاء | مجاناً عبر KSA Sport 1 HD
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