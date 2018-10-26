يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر الاسطورة لايف HD النصر ضد الفيحاء | مجاناً عبر KSA Sport 1 HD

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موعد مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم :-

تنطلق مباراة النصر، ضد الفيحاء، اليوم، في الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء :-

تُذاع المباراة اليوم، على قناة ksa sports – Dawri plus 1 .