قويسنام يتخطى كمين اتحاد بركة السبع في القسم الرابع (صور)





تغلب فريق نادي قويسنا على فريق اتحاد بركة السبع خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعه، على ملعب مركز شباب تلا، في إطار منافسات الأسبوع الثاني لدوري القسم الرابع بالمنوفية.





وشهد الشوط الأول إستحواذ في بعض الفترات من جانب لاعبي قويسنا دون خطورة على حارس الإتحاد، فيما نشط أداء لاعبي الإتحاد في بعض الفترات، وكاد أن يتقدم فريقهم بعدما أهدار لاعبيه هدفان محققان أمام المرمى في الدقيقتين 35 و 45





وفي الدقيقة 16 خرج اللاعب مصطفى رمزي للإصابة من فريق اتحاد بركة السبع، وشارك بدلاً من اللاعب محمد ابراهيم الذي شكل خطورة على قويسنا من الجانب الأيمن..





وشهدت الدقيقة 47 إحراز هدف التقدم لقويسنا في الهجمة الأخيرة قبل ختام الشوط الأول من ركلة ركنية، بعدما وصلت الكره إلى اللاعب محمود رمضان متولي أمام المرمى ليسددها داخل الشباك.





وفي الشوط الثاني قام الحكم بطرد محمود فتح الله مدرب مساعد فريق قويسنا بسبب الإعتراض، وتسابق لاعبي قويسنا في إضاعة الفرص السهله أمام المرمى، وسط محاولات من إدراك التعادل للإتحاد جون جدوى.





وخاض الإتحاد المباراة بتشكيل تكون من أحمد جمال، وصابر عزت، ومسعد جاد، وأحمد بسيوني، وهشام عبد اللطيف، وأسامة العشري، وأحمد توفيق، ومحمد شوقي، والسعيد فريد، ومصطفى رمزي، وأحمد ناجي، وفي البدلاء عماد وائل، وعمر عمرو، ومحمد ابراهيم، وعبد الله أحمد، وعبد الله غنيم، ومحمد عبد المنعم، ومحمد السيد.





وشارك قويسنا خلال القاء بتشكيل ضم لطفي مغازي، وإبراهيم سيف، ومحمد شريف، وابراهيم عبد الله، وطارق جوده، ومحمود السيد قوره، ومحمد رمضان متولي، وحسين ابراهيم، وأحمد عبد العال، ومحمد رمضان السيد، ومحمد عبد العزيز، وفي البدلاء تواجد أحمد خالد، وأحمد صبحي، وعمر حسن، وفخري صبري، وحسام حسن، وأحمد عبد الرحمن قوره، ومحمود هيكل.





وأدار المباراة الحكم أحمد عقيلة، وعاونه ماجد مرسي، وسعيد جمعه، وراقب اللقاء من لجنة المسابقات جمال التلواني.





الفوز رفع رصيد نادي قويسنا إلى 6 نقاط بالمركز الأول، للمجموعة الأولى، فيما توقف رصيد الإتحاد صفر من النقاط.



