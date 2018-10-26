عاجل.. السلطات الفدرالية تعتقل شخصا على علاقة بالطرود المشبوهة
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:58 مأسماء العزب
أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بأن السلطات الفدرالية تعتقل شحصا في ضواحي ميامي على علاقة بالطرود المشبوهة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.
تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لعدة هجمات منظمة استهدفت عدد من الشخصيات العامة بينهم رؤساء سابقون ووزراء، بالإضافة إلى مؤسسات.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه يتفق مع نائبه مايك بنس، الذي دون تغريدة يدين فيها هذا الأمر، وقام ترامب بعمل "رتويت" لتغريدة نائبه بنس الذي كتب: "ندين محاولة الشروع في شن هجمات على الرئيس السابق أوباما، وكلينتون ومقر CNN وآخرون، هذه أعمال جبانة وحقيرة وليس لها مكان في هذا البلد، وممتنين للرد السريع من FBI وتطبيق القانون، وسيتم تقديم المسؤولين إلى العدالة"، وكتب ترامب "أتفق بشدة".
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