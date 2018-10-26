عاجل.. السلطات الفدرالية تعتقل شخصا على علاقة بالطرود المشبوهة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بأن السلطات الفدرالية تعتقل شحصا في ضواحي ميامي على علاقة بالطرود المشبوهة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.





تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لعدة هجمات منظمة استهدفت عدد من الشخصيات العامة بينهم رؤساء سابقون ووزراء، بالإضافة إلى مؤسسات.



