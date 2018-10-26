بالأرقام.. صادرات مصر الزراعية تشهد طفرة هذا العام

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، شهدت هذا العام طفرة كبيرة، مقارنة بالعام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره حتى الآن 4 ملايين و408 آلاف و389 طناً خلال 10 شهور، مقابل 4 ملايين و71 ألفاً و790 طناً العام الماضي في نفس التوقيت.

وأوضح أبوستيت، ان إجمالي ما تم تصديره من الموالح منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن بلغ مليونا و616 ألفاً و818 طناً، ومن محصول البطاطس 759 ألفاً و117 طناً، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البصل حتى الآن 284 ألفاً و843 طناً، ومن محصول العنب 100 ألف و882 طناً.

وأضاف وزير الزارعة، أنه تم حتى الآن تصدير 67 ألفاً و971 طناً من محصول الرمان، فضلاً عن 20 ألفاً و745 طناً من محصول المانجو، و15 ألفاً و423 طناً من الفاصوليا، و10 آلاف و822 طناً من محصول الفراولة، بالإضافة إلى 13 ألفاً و962 طناً من محصول الثوم، و5929 طناً من الخيار.



