يبحث فريق النصر السعودي، عن مواصلة تصدره لجدول بطولة الدوري السعودي، بعدما حصد 18 نقطة من 6 مباريات وحقق العلامة الكاملة، حيث يدخل العالمي هذا اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب في المركز الأول برصيد 18 نقطة، بعد ست مباريات له في الدوري، وسيدخل هذه المباراة على أمل خطف الثلاث نقاط ليستكمل سلسلة انتصاراته المتتالية، ليبقى على صداراة الدوري . مشاهدة مباراة النصر والفيحاء| مباشر مباريات الدوري السعودي للمحترفين| شاهد مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم مباشر





على الجانب الآخر يسعى الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين موقفه في المسابقة، حيث خسر أخر مبارياته أمام الوحدة، في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، سيدخل هذه اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام المتصدر، ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد 6 مباريات، فاز في واحدة وخسر خمس .



ولم يخسر النصر أي مباراة حتى الان، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى الهلال، حيث أن الأخير له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، وفي الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعها من فوز وحيد.





تقام مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة KSA Sports HD، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس، وتعليق كل من حماد العنزي وبلال علام.







