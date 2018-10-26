التحقيق في واقعة خطف واحتجاز ربة منزل بأوسيم

أمرت النيابة العامة بحبس سائق وعامل، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بخطف واحتجاز ربة منزل، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود بلاغا للمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز أوسيم، من أحمد ا. ر، مُقيم دائرة المركز، بغياب شقيقته رشا 25 سنة، ربة منزل ومُقيمة بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، مصيفا أنه ورد إليه اتصالا هاتفها من أحد الأشخاص وطلب مقابلته بإحدى المقاهي بدائرة المركز.





وبالتأكد من صحة البلاغ الوارد تم إعداد قوة أمنية، والانتقال صحبته، وضبط كلٍ من مرسى أ. أ، 37 سنة، سائق ومُقيم بشتيل بدائرة المركز، رمضان غ. ح، 33 سنة، عامل ومُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبمواجهتهما قررا بقيام المتغيبة بالتحصل منهما عل مبالغ مالية "قروض" لاستثمارها في تجارة الدراجات النارية "توك توك" مقابل نسبة من الأرباح إلا أنها لم تف بذلك وقامت بترك محل إقامتها، إلا أنهما تقابلا معها واصطحباها إلى منزل الثاني وأخذا توقيعها على 6 إيصالات أمانة.





وأرشدا عن مكان المتغيبة بمنزل الثاني وبرفقتها زوجة الأول، وبعدها من ربتى منزل على صلة قرابة بالمتهمين بقيام المجني عليها بالاستيلاء منهما على مبالغ مالية لتشغيلها فى مجال التجارة في مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بذلك، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.



