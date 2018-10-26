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الجعفري: لن نسمح بتحويل إدلب "معقل" للإرهابيين

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:55 م
الجعفري: لن نسمح بتحويل إدلب معقل للإرهابيين
بشار الجعفري
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وكالات
 

أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن سوريا عازمة على استعادة إدلب في الوقت الذي تراه مناسبا، ولن تسمح بتحويل المدينة لمعقل للإرهابيين.


وقال الجعفري، في كلمته بمجلس الأمن اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية ستستعيد إدلب في الوقت الذي تراه مناسبا لأنها جزء من تراب الوطن، ولن تسمح الحكومة السورية أن تتحول إدلب لكهوف جديدة للإرهابين".


وحول تشكيل اللجنة لدستورية قال الجفري إن "دور الأمم المتحدة والمبعوث الخاص يقتصر على التيسير وليس فرض الوصاية على الحوار السوري- السوري".


وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، لمجلس الأمن الدولي، قد قال إنه يعتزم تقديم تقارير إلى قادة كل من روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا حول الوضع في سوريا في القمة القادمة في إسطنبول.


وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن حول نتائج زيارته لسوريا "غدا سأذهب إلى إسطنبول لأبلغ كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا بشأن القضية السورية."

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