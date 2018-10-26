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تشكيلة الشباب لمواجهة القادسية في الدوري السعودي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:56 م
تشكيلة الشباب لمواجهة القادسية في الدوري السعودي
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منى شكري
 

أعلن ماريوس سوموديكا، مدرب نادي الشباب، تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة القادسية، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الشباب كالتالي: "فاروق بن مصطفى، صالح القميزي، محمد سالم، جامان، فهد غازي، لويز أنطونيو، الخيبري، وليد حزام، صوماليا، آرثر كايكي، ناصر الشمراني".

ويحتل فريق الشباب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما القادسية في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.
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