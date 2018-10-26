يلا شوت - رابط سريع مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي مباشر | بث مباشر مباراة النصر والفيحاء كورة اون لاين
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:53 م
يلا شوت - رابط سريع مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي مباشر | بث مباشر مباراة النصر والفيحاء كورة اون لاين
تقام مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة KSA Sports HD، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس، وتعليق كل من حماد العنزي وبلال علام.
يلا شوت - رابط سريع مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي مباشر | بث مباشر مباراة النصر والفيحاء كورة اون لاين
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