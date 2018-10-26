السيطرة على حريق بشقة سكنية بحي الزاوية الحمراء (صور)

تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على حريق شب بالدور الخامس بالعقار رقم ٧ بشارع ابادير جبر، المتفرع من شارع منشية الجمل، بحي الزاوية الحمراء.





وأكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء فى تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن العقار مكون من 6 أدوار على شقتين، موضحا أنه فور اندلاع الحريق تم إبلاغ الحماية المدنية وشركه الغاز وتوجه جميع الجهات المعنية إلى موقع الحدث وتم السيطرة على الحريق وعدم وصوله إلى باقى المنزل بدون اى إصابات أو وفيات.



