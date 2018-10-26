عودة الحركة المرورية لطبيعتها عقب إصلاح كسر مأسورة مياه رئيسية ببني سويف (صور)

رح ناصر سيف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطت ببني سويف، بإنه تم إصلاح مأسورة مياه عمومية، أنفجرت، صباخ اليوم، بشارع محمود سليمان، أحد أهم شوارع المدينة، وتسببت فى تكدس مرورى بالمنطقة المحيطة بموقع الإنفجار.



كانت مأسورة مياه عمومية، أنفجرت، صباح اليوم، بمدينة سمسطا، وتسببت في غرق الشارع الرئيسي للمدينة وأغرقت المياه بضائع البائعين الجائلين الموجوده بالشارع وغمرتها المياه، وتوقف حركة المرور بعد وصول ارتفاع منسوب المياه بها إلى نصف متر تقريبا.



وأبلغ أهالي المنطقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم غلق المحابس الرئيسية، وذلك للسيطرة على مكان الانفجار، والدفع بسيارات شفط المياه للسيطرة على المياه بالشارع الرئيسى بالمدينة.



ودفعت الوحدة المحلية بسيارات مزودة بفناطيس وتم سحب المياه من الشارع، بينما قام فنيو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح الكسر، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.