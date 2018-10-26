تفاصيل جلسة محمد عادل مع الجهاز الفني الجديد للمقاولون

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عضو مجلس الادارة جلسة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس المدير الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام وأحمد زهران المدرب ومحمد فتحي مدرب الحراس ومجدي محمد علي المدير الاداري مع كافة اللاعبين بالفريق في أول تجمع تحت قيادة النحاس قبل بداية مران الفريق استعدادا لمباراة حرس الحدود في الدوري المقرر لها الخميس المقبل.





وأكد فتحي أن الهدف من الجلسة التأكيد على ثقة النادي في اللاعبين والجهاز الفني لاستعادة الانتصارات وأن النادي لن يتاخر عن أي دعم للجهاز الفني واللاعبين.





وحرص النحاس على الترحيب بكافة اللاعبين والحديث حول طموحه وثقته في كل اللاعبين الموجودين .



