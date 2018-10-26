مشاهدة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يوتيوب | شاهد مباراة النصر والفيحاء كورة لايف
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:48 م
مشاهدة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يوتيوب | شاهد مباراة النصر والفيحاء كورة لايف
موعد المباراة :
7:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:45 مساءاً بتوقيت مصر .
7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:45 مساءاً بتوقيت العراق .
6:45 مساءاً بتوقيت السودان .
7:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:45 مساءاً بتوقيت تونس .
5:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:45 مساءاً بتوقيت قطر.
4:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
موعد المباراة :
7:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:45 مساءاً بتوقيت مصر .
7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:45 مساءاً بتوقيت العراق .
6:45 مساءاً بتوقيت السودان .
7:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:45 مساءاً بتوقيت تونس .
5:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:45 مساءاً بتوقيت قطر.
4:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
مشاهدة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يوتيوب | شاهد مباراة النصر والفيحاء كورة لايف
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