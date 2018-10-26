كشف غموض سرقة مليون و800 ألف جنيه من سيارة بالهرم

نجح رجال مباحث الهرم، في كشف غموض سرقة مليون و800 ألف جنيه من سيارة سوزوكي خاصة بمجموعة صيدليات شهيرة، وتبين أن 8 أشخاص وراء السرقة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على 5 منهم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.



كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطارا، من الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، بورود بلاغا مفاده قيام 4 ملثمين بالسطو المسلح على سيارة سوزوكي خاصة بمجموعة صيدليات شهيرة، بدائرة القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أنه حال خروج السيارة من مخزن خاص بمجموعة الصيدليات، بمنطقة كعابيش، وبداخلها مليون و800 ألف جنيه، اعترض طريق قائدها دراجتين بخاريتين "توك توك"، وترجل منهما 4 أشخاص ملثمين، وبحوزة أحدهما بندقية آلية، وقاموا بكسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المشار إليه، وفروا هاربين.



وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تبين أن 8 أشخاص من بينهم إثنين عاملين بالمخزن وراء السرقة، وبإعداد قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية تم القبض على 5 منهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المسروق، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.