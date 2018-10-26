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ضاحي خلفان: الأيام المقبلة حبلى بعقوبات ستنتف عمائم ملالي إيران

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:47 م
ضاحي خلفان: الأيام المقبلة حبلى بعقوبات ستنتف عمائم ملالي إيران
ضاحي خلفان
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زينب عطا
 
أكد ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، أن هناك تصعيدًا دوليًّا قادمًا لمعاقبة إيران تقوده أمريكا.

ورأى خلفان أن "الأيام المقبلة حبلى بالعقوبات والمشاحنات السياسية التي قد تنجم عن تنتيف عمائم الملالي".

وفي سياق آخر، شدد ضاحي خلفان على أن إسرائيل لن تجد دولة أكثر ركوعًا أمام قدميها من قطر بقيادة تنظيم الحمدين.

وتابع: "كل من أرادت قطر أن يتعامل معها يستعيذ بالله قبل أن يفكر في التعاطي معها؛ بسبب مكر الحمدين وسياستهما التعيسة".
المزيد عن: قطر ضاحي خلفان ايران الملالي العقوبات الامريكية على ايران
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