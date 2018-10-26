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تفاصيل غضب "كهربا" في الزمالك

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:45 م
تفاصيل غضب كهربا في الزمالك
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هاني عصام
 
انتابت محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك حالة من الغضب بسبب الهجوم الذي تعرض له عقب مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة بسبب إضاعة الفرص.

واشتكى اللاعب للجهاز الفني للفريق من الحملة التي يتعرض لها من الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتربص به عقب كل لقاء واتهامه بعدم التركيز بسبب عرض الوحدة السعودي.

وأكد أحمد يحيي وكيل اللاعب أن تركيز كهربا منصب مع الزمالك فقط حاليًا ولا يشغل نفسه بأية أمور أخرى في الوقت الحالي مشددًا على أن الحديث عن عروض خارجية أمر سابق لأوانه قبل فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

المزيد عن: محمود كهربا كورة كهربا كرة رياضة الزمالك
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